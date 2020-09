김종인 "상식적인 기준 위에서 결론날 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 한국경영자총협회(경총)은 23일 국민의힘의 김종인 비상대책위원장과 주호영 원내대표를 예방하고 기업에 부담이 되는 법안들에 대한 우려를 전달했다.

손경식 경총 회장 등은 이날 오후 국회를 찾아 상법ㆍ공정거래법ㆍ금융그룹감독법 개정안 이른바 ‘공정경제 3법’ 등이 기업들에게 부담으로 다가오고 있다고 강조했다.

손 회장은 “(김 위원장이) 이제 지금 시작한 단계이니 입법이 이뤄질 때까지 많은 변화가 이뤄질 것”이라며 “결론은 상식적인 기준 위에서 나지 않겠느냐고 했다”고 전했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr