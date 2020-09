경남교육청, 초록우산어린이재단 장학금 5000만원 기탁받아

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남교육청은 초록우산어린이재단으로부터 인재양성 장학금 5000만원을 기탁받았다고 23일 밝혔다.

초록우산어린이재단은 지난해 9월부터 올해 7월까지 경남지역 각 학교에서 모은 저금통 모금액과 기업후원금, 경남농협 각 지점에서 모인 저금통 모금액 등 5000만원을 모아 이날 경남교육청에 전달했다.

전달된 후원금은 학업과 문화예술, 체육 등 재능을 가지고 있지만 어려운 환경으로 꿈을 펼치지 못하는 저소득가정 아동들을 위해 전액 지원될 예정이다.

재단이 2012년부터 진행하고 있는 ‘잠자는 100원, 희망을 열다’ 사업은 현재까지 12억여원을 모금해 어려운 가정 아동들의 급식비, 학습비, 인재양성비 등으로 지원해 왔다.

박종훈 교육감은 “재능과 실력이 있음에도 환경적인 어려움으로 인해 자신의 꿈을 마음껏 펼치지 못하는 아동들에게 도움이 되었으면 한다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr