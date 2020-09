광주대구고속도로 대구방향 거창휴게소, 출입구 폴딩도어 설치

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국도로공사 광주대구고속도로 대구방향 거창휴게소는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 지역사회 감염을 차단하기 위해 건물 매장내 폴딩도어를 설치했다고 23일 밝혔다.

대구방향 거창휴게소는 기존의 출입문 2곳과 새로 설치한 폴딩도어를 1시간마다 개방해 실내 공기를 환기시키는 한편 매장내부 및 건물 전체에 대해 일일 2회 소독하는 등 방역작업을 강화하고 있다.

휴게소 관계자는 "출입구 2곳 외에는 실내환기를 위한 통로가 부족하다는 자체 판단에 따라 폴딩도어를 새로 설치했다"면서 "추석 연휴에 대비, 코로나19의 확산방지를 위해 최선의 노력을 다하고 있다"고 전했다.

