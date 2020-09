Sh수협은행 "해양플라스틱 제로를 위해 함께 합시다"

산자원공단 신현석 이사장, 해양수산개발원 장영태 원장의 공익상품 가입 릴레이

[아시아경제 김민영 기자]Sh수협은행은 신현석 한국수산자원공단 이사장과 장영태 한국해양수산개발원장이 해양쓰레기 저감활동을 지원하는 공익상품 ‘Sh해양플라스틱제로! 예·적금’에 가입했다고 23일 밝혔다.

전일 진행된 공익상품 가입행사에는 수산자원공단과 수협은행 해양클러스터출장소에서 열렸다. 이동빈 Sh수협은행장과 신 이사장, 장 원장 등 관계자들이 다수 참석했다.

수산자원공단은 바다숲 조성 사업, 인공어초사업 등 보다 적극적인 수산자원 조성으로 풍요롭고 깨끗한 바다를 건설하기 위해 힘쓰고 있다. 해양수산개발원은 해양공간과 해양생태계 보전 및 관리, 해양의식 고취 및 해양인력 양성 등 글로벌 해양수산 정책을 선도하는 역할을 맡고 있는 등 해양환경 산업과 매우 밀접한 기관들이다.

신 이사장은 “수협은행의 우리 바다 살리기에 함께 하게 되어 영광이며 생태계 보전과 수산자원의 지속가능한 관리를 위해 함께 손을 맞잡겠다”고 말했다. 장 원장은 “어촌복지 증진 및 수산자원 조성을 위해 뜻을 이어가겠다”고 밝혔다.

Sh수협은행의 Sh해양플라스틱제로! 예·적금은 해양쓰레기 저감활동을 위한 기금을 전액 수협은행 부담(연 평균잔액의 0.05% 이내)으로 지원하는 상품이다. 누적판매금 약 1조4000억원, 계좌수 7만2000여좌(14일 기준)를 기록하고 있다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr