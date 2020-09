오비맥주 카스, 엑소 멤버 세훈·찬열 굿즈 포함 추석 패키지 내놨다

[아시아경제 최신혜 기자] 오비맥주 카스가 브랜드 모델인 엑소의 두 멤버 ‘세훈&찬열(이하 EXO-SC)’ 굿즈가 포함된 한정판 추석 패키지를 주요 대형마트에서 판매한다고 23일 밝혔다.

이번 카스의 한정판 EXO-SC 굿즈 패키지는 카스 제품(355㎖) 12캔과 EXO-SC 무릎 담요와 포토카드, 그리고 윷놀이 세트로 구성됐다. 전국 이마트, 롯데마트, 홈플러스를 통해 재고 소진 시까지 판매된다.

한편 카스는 지난 18일 브랜드 모델인 엑소의 두 멤버 세훈&찬열과 함께한 새로운 TV 광고영상을 공개했다. 신규 광고영상은 차박, 드론, 응원, 그래피티 등 카스와 함께 유쾌한 여가시간을 보내는 청춘들의 다양한 모습을 담아냈다. 카스는 이번 광고를 통해 코로나 팬데믹이 장기화되어 소비, 여가활동이 위축되는 가운데에도 2030세대들이 자신들만의 새로운 방식의 여가활동을 통해 에너지를 충전하며 짜릿함을 즐길 수 있다는 메시지를 전달한다.

