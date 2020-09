ADT캡스, 효율적인 차량 운행관리 '캡스 스마트모빌리티' 출시

법인차량 운영 관리에 최적화

[아시아경제 김철현 기자] 보안 전문 기업 ADT캡스(대표 박진효)는 스마트한 차량 운행관리 서비스를 제공하는 '캡스 스마트모빌리티'를 출시한다고 23일 밝혔다.

캡스 스마트모빌리티는 법인 사업자가 공용차량을 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 하는 차량관리 전문 솔루션이다. 실시간 차량 위치 및 경로 모니터링과 주행기록 조회·작성 서비스 등 차량 관제의 핵심 서비스를 제공한다. 운행 기록을 통한 운전자 근태 관리, 국세청 양식을 기반으로 한 운행기록 자동작성 기능도 갖춰 법인 사업자에게 특히 유용하다. USB 및 시가잭 타입으로 간편하게 장착·호환이 가능한 것도 강점이다.

ADT캡스는 모든 서비스에 기본 차량관제를 제공하는 한편, 다양한 추가 옵션을 마련해 화물 운송부터 렌터카까지 각 사업자 특성에 맞춰 선택할 수 있도록 했다. '스마트모빌리티 에코' 서비스는 주행거리, 연료소모량, 운행률 등 다수의 차량을 운영하는 관공서나 기업이 필요로 하는 맞춤형 통계자료를 제공한다. 화물·콜드체인 등 물류 운송사에 특화된 '스마트모빌리티 프로'는 주행기록을 자동 저장하는 디지털운행기록계 또는 구간별 실시간 온도 관제가 가능한 온도기록계를 선택해 장착할 수 있다. 렌터카 사업장을 위한 전용 서비스로는 차량 도난 방지 기술을 적용한 '스마트모빌리티 렌터카'가 있다.

'카셰어링' 서비스도 눈길을 끈다. 24시간 언제 어디서나 앱으로 간편하게 차량을 예약·배차·반납할 수 있으며, 별도 키 없이도 도어를 원격으로 제어한다. 법인차량 운영에 특화된 설정 기능을 통해 차량 가동률에 따른 적정 차량 운영 대수 제안은 물론 사용자간 커뮤니케이션도 가능하다.

ADT캡스 관계자는 "보안·관제 노하우와 기술 인프라를 바탕으로 자동차 전문 기업 SK렌터카와 제휴를 통해 캡스 스마트모빌리티를 출시했다"며 "업종별 특성에 꼭 맞는 관제 서비스로 사업자의 차량관리 부담을 크게 덜고, 법인 차량 이용자에게도 한층 안전하고 체계적인 주행 환경을 제공할 것으로 기대한다"고 말했다.

