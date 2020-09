코로나19 '음성' 판정 정세균 총리 "직접 검사 받아보니 두려움 밀려와"

총리실 직원 1명 확진 뒤 검사받고 '음성' 판정

[아시아경제 김수완 기자] 정세균 국무총리가 22일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검체 검사 결과 음성 판정을 받은 뒤 "직접 (코로나 진단) 검사를 받아 보니 결과가 나오기까지 불안과 두려움이 밀려 왔다"라고 소감을 밝혔다.

정 총리는 이날 자신의 페이스북을 통해 음성 판정 소식을 알리며 "직원 확진에 따른 선제적 조치였음에도 걱정해준 국민께 감사드리고 한편으로는 송구한 마음"이라고 이같이 말했다.

이어 정 총리는 "직접 검사를 받아보니 결과가 나오기까지 불안과 두려움이 밀려왔으며 그 누구도 코로나19로부터 안전할 수 없다는 현실을 실감했다"고 강조했다.

그러면서 "하루빨리 이런 상황을 종식시키기 위해 중대본(중앙재난안전대책본부)부장으로서의 역할에 더욱 매진하겠다"고 덧붙였다.

앞서 정 총리는 이날 오전 총리실 직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받자, 오후 일정을 취소하고 서울 종로구 보건소에서 진단 검사를 받았다. 이후 총리공관에서 검사 결과를 기다렸으며 오후 6시께 음성 판정을 받았다.

한편 정 총리는 오늘(23일)부터 공식 업무를 재개한다. 정 총리는 이날 오전 4차 추경안 의결을 위한 임시 국무회의와 중대본 회의를 연달아 주재하는 등 정상 업무를 이어갈 예정이다.

