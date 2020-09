당내 불협화음 지속하자…김종인 "4·15 패배 잊었나" 이례적 경고

김 위원장 "서울 패배는 당 존립에 대한 경고"

"우리 당 국민에 설명할 계기 마련해 달라" 호소

새 당색 결정·공정경제 3법 등 최근 당내 잡음

[아시아경제 임주형 기자] 제21대 총선 이후 국민의힘을 이끌어 온 김종인 비상대책위원회 체제가 도전을 맞이하고 있다. 새 당색 결정이 연일 이어지고 있는 데다 이른바 '공정경제 3법'에 대한 김 위원장의 지지를 두고서도 당 내에서 불협화음이 나오고 있다. 이를 두고 김 위원장은 국민의힘 의원들에게 "총선 패배로 느낀 긴장감과 위기감을 잊지 말라"고 경고했다.

김 위원장은 22일 국회에서 열린 화상 의원총회에서 "비대위가 뭐 때문에 존재하는지 인식해 달라"며 "4·15 총선에서 역대 겪어 보지 못한 큰 패배를 겪었기 때문"이라고 이같이 말했다.

이어 "특히 서울에서 이와 같은 패배를 한 역사가 없다"며 "서울 선거에 패한 집권당은 정권 자체가 무너졌었다. 다시 말해 (이번) 서울 패배는 당이 어떻게 존립할지 커다란 경고를 한 것"이라고 지적했다.

그러면서 "여러 의원 생각에 비대위가 상당히 마음에 들지 않는 점이 있으리라 생각한다"면서도 "내가 무슨 개인적 정치적 목적을 추구할 생각을 전혀 갖고 있지 않다"고 강조했다.

김 위원장은 "정강·정책도 바꾸고 했으니 (이를 바탕으로) 의정 활동에서 우리 당을 국민에게 충분히 설명할 수 있는 계기를 마련해 달라"고 호소했다.

이날 김 위원장 발언은 최근 새로운 당색 결정, 공정경제 3법 지지 여부 등을 두고 당내에서 잡음이 불거지자 의원들의 단결을 호소한 것으로 보인다는 시각이 있다. 일각에서는 그동안 국민의힘을 이끌어 왔던 김 위원장의 리더십이 도전에 직면한 게 아니냐는 의견도 나온다.

국민의힘의 새 당색을 두고 이견이 불거진 일이 대표적이다. 앞서 김수민 국민의힘 홍보본부장은 지난 14일 보수·중도·진보의 색을 모두 아우르겠다는 의미로 빨강·노랑·파랑 세 가지 색을 혼용한 당색을 제안했다. 김 위원장이 강조해 온 탈이념의 의미를 반영한 색이라는 것이다.

그러나 당내 의원들 사이에서는 기존 당색인 '해피핑크'를 유지해야 한다는 의견이 상당했다. 결국 지난 17일 계획됐던 새 당색 의결은 20일로 연기됐고, 또 22일 의원총회로 재연기됐다. 그러나 이날 열린 의총에서도 '권한이 있는 곳에서 최종 결정을 하자'는 합의가 이뤄지면서 다시 한번 연기를 면치 못했다.

김 위원장이 공정경제 3법에 대해 지지 의사를 밝힌 것에 대해서도 불협화음이 있었던 것으로 전해졌다.

공정경제 3법은 상법·공정거래법 개정안, 금융그룹감독법 제정안 등을 말한다. 자회사 경영진의 부정행위에 대해 모회사의 소수 주주가 소송을 제기할 수 있도록 하는 '다중대표소송', 감사위원 선임에 대주주의 영향력을 제안하는 '감사위원 분리선임' 방안 등이 포함된다.

김 위원장은 해당 법안에 대해 수용하겠다는 입장을 밝혔다. 김 위원장은 지난 20일 '연합뉴스'와 인터뷰에서 "정부가 낸 법안이라고 무조건 반대할 수 없다"며 "우리도 과거에 하려고 했던 것이니까 일단 수용하는 수밖에 없다"고 말했다.

다음날(21일) 국회 비대위 회의가 끝난 뒤 기자들과 만난 자리에서도 "법 자체에 큰 문제가 있는 것이 아니다"라며 "논의 과정에서 시정할 부분이 있으면 다소 고쳐지겠지만 법 자체는 거부해선 안 된다"고 밝혔다.

그러면서 "의원 숫자가 많기 때문에 반대 의견도 나오고 있는 것"이라며 "그 자체는 별로 중요하지 않다"고 일축했다.

그러나 당내에서는 해당 법안에 대한 비판적인 목소리가 불거져 나왔다. 정무위원회 소속 윤창현 국민의힘 의원은 22일 '한국경제'와 인터뷰에서 "개별 법안을 살펴보면 부담스러운 게 많다"며 "공정 정책도 경제정책인데, 경제정책으로서 효과성 분석이 너무 없다"고 지적하기도 했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr