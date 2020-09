[아시아경제 강나훔 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 21,300 전일대비 900 등락률 -4.05% 거래량 789,130 전일가 22,200 2020.09.22 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스피-11일HDC현대산업개발, 건설 대표주 테마 상승세에 7.17% ↑이동걸-정몽규, 아시아나 M&A 최종 담판…오늘 3번째 회동 close 은 22dlf 수색13재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합과 1652억원 규모의 계약을 체결했다고 공시했다.

계약규모는 최근 매출액 4조2164억원 대비 3.9% 수준이다. 계약기간은 2020년 07월 06일부터 2023년 07월 06일까지다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr