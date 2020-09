[아시아경제 이정윤 기자] 아내를 살해한 혐의를 받는 30대 남성이 경찰에 체포됐다.

서울 광진경찰서는 살인 혐의로 A씨를 체포해 조사 중이라고 22일 밝혔다.

A씨는 서울 광진구에 위치한 자택에서 아내를 살해한 혐의를 받는다. A씨는 경기도 안성에서 112로 전화를 걸어 "내가 와이프를 죽였다"는 취지로 신고했다. 신고를 받고 출동한 경찰은 안성에서 A씨를 긴급체포했고, 진술을 토대로 자택에서 아내의 사체를 발견했다.

A씨의 신병을 인계받은 광진서는 범행 동기 등 자세한 사건 경위에 대해 조사를 벌이고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr