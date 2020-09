코스피, 오후에도 하락세 이어지며 2340선… 코스닥 2% 이상↓

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 외국인과 기관 투자자의 순매도 가운데 오후에도 하락세를 이어가며 2340선으로 물러선 모습이다. 코스닥 지수도 2% 이상 하락하며 840선을 기록하고 있다.

22일 코스피는 전 거래일 대비 1.25포인트(0.05%) 하락한 2388.14로 출발했다. 이날 하락 출발한 코스피는 장중 지속적으로 하락폭을 키워가는 모습이다. 오후 들어서도 2% 가까운 하락 폭을 유지하며 2340선으로 물러선 모습이다. 오후 1시5분 현재 전일 대비 43.92포인트(1.84%) 내린 2345.47을 기록 중이다.

거래 주체별 매매 동향을 살펴보면 기관과 외국인 투자가가 각각 3107억원, 1558억원 순매도하며 지수 하락을 주도하고 있다. 반면 개인 투자자는 4672억원 순매수하고 있다.

시가총액 상위 종목들도 대부분 내리고 있다. 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 46,250 전일대비 2,200 등락률 -4.54% 거래량 1,915,611 전일가 48,450 2020.09.22 13:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세"아세안서 일본차 잡는다"…현대기아차, 하반기 신차 7종 출시반도체·화학 끌고 車 밀고 '기대주 3인방' close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 2,900 등락률 -3.43% 거래량 2,450,252 전일가 84,500 2020.09.22 13:30 장중(20분지연) 관련기사 삼성도 투자한 핵심반도체! 1000원>10000원대↑↑상용화 추진 직전 기업!한국산 '불화수소' 품질평가.. 일본 '독점' 깬다1%가까이 급락한 코스피…2400 무너져 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 179,500 전일대비 5,500 등락률 -2.97% 거래량 2,184,159 전일가 185,000 2020.09.22 13:30 장중(20분지연) 관련기사 현대도 사들인 1,000원>10,000원↑↑오를 수소차 1등 공신은?니콜라 사기 의혹에도 직진하는 현대차산업장관, 터키에 한국판뉴딜 연계 '그린·디지털 협력' 제시 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 353,500 전일대비 11,000 등락률 -3.02% 거래량 668,165 전일가 364,500 2020.09.22 13:30 장중(20분지연) 관련기사 U+카카오내비 'AR길안내', 노트20 등 11개 단말서 쓴다1%가까이 급락한 코스피…2400 무너져코스피 소폭 하락…2400대는 유지 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 284,500 전일대비 7,500 등락률 -2.57% 거래량 619,637 전일가 292,000 2020.09.22 13:30 장중(20분지연) 관련기사 1%가까이 급락한 코스피…2400 무너져[주간증시 리뷰]숨고르는 BBIG 사들이는 개미 "기회는 이때"코스피, 2400선 근처서 등락 반복…"상승 모멘텀 부재 속 하단은 지지" close , 현대모비스, 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 269,500 전일대비 9,000 등락률 -3.23% 거래량 1,023,638 전일가 278,500 2020.09.22 13:30 장중(20분지연) 관련기사 산업장관, 터키에 한국판뉴딜 연계 '그린·디지털 협력' 제시1%가까이 급락한 코스피…2400 무너져코스피 소폭 하락…2400대는 유지 close 등이 상대적으로 큰 하락 폭을 보이고 있다. 반면 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 640,000 전일대비 13,000 등락률 +2.07% 거래량 976,087 전일가 627,000 2020.09.22 13:30 장중(20분지연) 관련기사 쉿, 조용히 보세요, 렘데시비르 이후 렌질루맙 줄上 기대! 종목확인하세요!코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세[클릭 e종목] LG전자 하반기 영업익 1.3兆…'사상 최대' 전망 close 등은 오르고 있다.

코스닥 지수도 하락세를 이어지고 있다. 이날 전 거래일 대비 0.73포인트(0.08%) 상승한 867.72로 출발한 코스닥 지수는 이내 하락 전환했고, 이후 하락 폭을 2% 이상 키우며 840선까지 내려앉은 모습이다. 오후 1시5분 현재 전일 대비 19.59포인트(2.26%) 내린 847.40을 기록 중이다.

거래 주체별로는 기관 투자자가 809억원 순매도고 있다. 반면 개인과 외국인 투자가는 각각 696억원, 178억원 순매수하고 있다.

코스피와 마찬가지로 시총 상위 종목들은 대부분 내리고 있다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 111,400 전일대비 8,900 등락률 -7.40% 거래량 1,289,952 전일가 120,300 2020.09.22 13:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세1%가까이 급락한 코스피…2400 무너져에이치엘비, 최근 5일 개인 8만 319주 순매수... 주가 12만 1000원(+4.22%) close 와 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 59,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 59,500 2020.09.22 00:00 장중(20분지연) 관련기사 카카오게임즈, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.87%코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세1%가까이 급락한 코스피…2400 무너져 close 가 5% 이상 하락하고 있고, 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 184,900 전일대비 7,300 등락률 -3.80% 거래량 234,810 전일가 192,200 2020.09.22 13:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세1%가까이 급락한 코스피…2400 무너져코스피 소폭 하락…2400대는 유지 close , 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 185,300 전일대비 4,800 등락률 -2.52% 거래량 75,795 전일가 190,100 2020.09.22 13:29 장중(20분지연) 관련기사 휴젤, 발달장애인 고용 창출에 앞장…‘休CAFE’ 오픈코스피, 외인·기관 순매수에 5일 만에 2400선 회복코스피·코스닥, 오후 들어서도 순항하며 상승 흐름 유지 close , 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 156,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 156,500 2020.09.22 00:00 장중(20분지연) 관련기사 제넥신, 외국인 5만 7278주 순매수… 주가 -1.02%코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세1%가까이 급락한 코스피…2400 무너져 close 등도 내리고 있다. 반면 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 266,800 전일대비 6,800 등락률 +2.62% 거래량 1,002,113 전일가 260,000 2020.09.22 13:30 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 이시간 주가 -1.14%.... 최근 5일 기관 8만 7295주 순매수코스피, 오후 들어 소폭 등락 반복하며 보합…코스닥 0.09% 하락씨젠, 이시간 주가 -1.78%.... 최근 5일 개인 6만 1528주 순매도 close 등은 오르고 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr