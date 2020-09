레고그룹, 아디다스와 협업 ZX 8000 운동화 공개

[아시아경제 문혜원 기자]레고그룹은 22일 아디다스와 협업을 통해 탄생한 리미티드 에디션 운동화 ‘아디다스 오리지널스 ZX 8000 레고’를 공개했다.

아디다스는 ZX 시리즈의 역사와 미래를 기념하기 위해 ‘A-ZX’ 프로젝트를 진행 중이다. A부터 Z까지 총 26개의 알파벳을 대표하는 글로벌 파트너들과 함께 협업한 유니크한 스니커즈를 순차적으로 공개하고 있다. 그 중 알파벳 L은 레고와의 만남으로 이달 3일 레고그룹 공식 유튜브 채널을 통해 티저가 공개돼 레고 및 스니커즈 매니아들 사이 큰 관심을 모았다.

ZX 8000 레고는 레고의 클래식한 매력을 담은 다채로운 색상의 매쉬 소재에 합성 스웨이드 재질의 어퍼와 고무 아웃솔로 제작됐다. 레고 브릭의 상징적인 스터드(원형 돌기)를 운동화 뒤꿈치와 레이스 루프, 듀브레에 적용해 디자인에 미학적 가치를 더했다. 커스텀을 위한 여섯 가지 색상의 운동화 끈과 레고 브릭 끈 장식도 포함됐다.

제품은 오는 25일 아디다스 공식 온라인 스토어와 아디다스 주요 매장에서 만나볼 수 있다. 가격은 16만9000원이다.

