에버랜드 "국내 첫 아기 판다 이름 지어주세요"

이날부터 다음달 11일까지 SNS 통해 참여

갤럭시 Z 폴드2 등 증정, 다음달 28일 발표

[아시아경제 이동우 기자] 삼성물산 리조트부문은 에버랜드에서 태어난 국내 첫 아기 판다의 이름을 공모한다고 22일 밝혔다.

삼성물산 리조트부문은 이날부터 다음달 11일까지 에버랜드 유튜브, 페이스북, 인스타그램, 홈페이지 등 소셜미디어(SNS) 채널과 판다월드 현장 등에서 온·오프라인 공모를 진행한다. 동시에 주한 중국대사관 공식 위챗에서도 참여할 수 있다.

투표 결과를 종합해 아기 판다가 100일을 맞는 다음달 28일 이름을 발표할 예정이다.

참여 고객에게는 추첨을 통해 갤럭시 Z 폴드2, 에버랜드 이용권, 에버랜드 한정판 꿀잼 패키지 등 푸짐한 경품을 증정한다. 상세 내용은 에버랜드 홈페이지에서 확인 가능하다.

앞서 에버랜드에는 지난 7월 국내 유일의 자이언트 판다 커플 러바오(수컷)와 아이바오(암컷) 사이에서 암컷 아기 판다 1마리가 태어났다. 아기 판다는 생후 60일이 지나 현재 몸무게가 10배 이상 늘며 모녀가 함께 특별 보금자리에서 건강하게 자라고 있다.

판다는 몸무게 200g 수준의 미숙아 상태로 태어나 초기 생존율이 매우 낮다. 아기의 건강 상태가 안정기에 접어드는 생후 100일 무렵 이름을 지어주고 있다.

에버랜드는 아기 판다의 철저한 건강관리와 외부환경 적응과정 등을 거쳐 이르면 연내 일반 공개를 검토하고 있다.

