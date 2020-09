목포대 생활과학교실, 2020년 온라인 과학교실 수강생 모집

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교 생활과학교실이 운영하는 ‘목포시 학교 밖 생활과학 교실’에서 21일부터 27일까지 온라인 과학교실 수강생을 모집한다.

21일 목포대학교에 따르면 목포시 학교 밖 생활과학 교실은 청소년과 지역주민들이 생활권 내에서 손쉽게 과학을 체험할 수 있는 실험·탐구 중심의 과학교실 프로그램으로 과학기술정보통신부 주최, 한국과학창의재단·목포시 주관, 목포대학교 생활과학 교실이 복권위원회의 복권기금을 후원받아 지난 2008년부터 운영하는 프로그램이다.

2020 목포시 학교 밖 생활과학 교실은 코로나19 장기화에 따라 온라인 과학교실을 개설했다. 온라인 과학교실은 내달 7일부터 11월 20일까지 총 12회 운영되며, 지역 내 초등학교 1∼6학년이면 누구나 신청할 수 있다.

수강료는 전액 무료이며, 재료비 3만 5000원만 별도 부담해야 한다. 신청접수 후 재료비를 입금하면 각 가정으로 실험 재료를 택배 발송한다.

온라인 프로그램은 가득 차지 않는 잔·계영배, 바이러스를 정복하라, 언플러그드 빛나라∼비트 망치, 대결 진동 벌레, 진공진공 청소기, 솔바람이 솔솔솔∼(베르누이원리), 언플러그드 비트로 마스크도 저장 등 다양하고 흥미로운 주제의 프로그램으로 진행될 예정이다.

신청은 네이버 폼에서 가능하며, 궁금한 내용은 목포대학교 생활과학 교실로 문의하면 된다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr