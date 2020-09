지누스, 추석맞이 27일까지 오늘의집 이벤트

[아시아경제 김종화 기자]글로벌 가구 브랜드 지누스가 추석을 맞아 인테리어 정보공유 플랫폼 오늘의집과 함께 매트리스 구매 후기 이벤트를 실시한다.

지누스 매트리스는 매트리스 압축 기술을 도입해 상자 안에 말아서 간편하게 택배를 통해 주문 배송이 가능한 제품이다. 합리적인 가격대의 높은 품질은 물론 전 제품 모두 충전재, 배출 성분, 내구성 등 엄격한 미국 CertiPUR-US® 인증 기준을 통과해 안심하고 사용할 수 있다.

이번 후기 이벤트는 오는 27일까지 오늘의집을 통해 진행된다. 지누스 매트리스를 구입하고 후기를 남긴 응모자 대상으로 추첨을 통해 에어팟, 건강보조식품 등 250만원 상당의 사은품을 증정한다. 자세한 이벤트 내용은 오늘의집 애플리케이션 혹은 홈페이지 이벤트페이지를 통해 확인할 수 있다.

지누스 관계자는 "추석연휴 집에 머물며 사회적 거리두기를 실천하는 모든 이들에게 조금이나마 즐거움을 드리고자 이번 이벤트를 준비하게 됐다"면서 "모처럼 찾아온 연휴에 그 동안 쌓인 피로와 걱정을 날려버리고 지누스와 함께 풍족한 한가위가 되시길 바란다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr