KOTRA, '코로나 시대' 비대면 해외 마케팅 성과…6억달러 수출

3월 이후 비대면 방식으로 중소·중견기업 1만6000여곳 추가 지원

[아시아경제 김지희 기자] KOTRA(코트라)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 대응해 지난 3월부터 도입한 비대면 서비스의 성과가 나타나고 있다. 지난 6개월 동안 KOTRA는 비대면 방식으로 우리 중소·중견기업 1만6309개사를 추가 지원해 1490건 계약, 5억9900만달러 수출을 달성했다.

KOTRA는 대표적인 원격·비대면 해외마케팅 서비스인 화상상담을 통해 중소·중견기업 6160개사를 지원했다고 21일 밝혔다. 한국 기업이 바이어와 진행한 상담 건수는 총 1만6594건으로, 지난해 같은 기간(558건)의 30배에 달한다.

코로나19로 전자상거래 플랫폼에 대한 관심이 높아짐에 따라 기업-소비자 간 거래(B2C) 방식으로 한국 기업이 글로벌 온라인 플랫폼에 입점하도록 지원하고 있다. 서비스를 받은 기업은 지난해보다 두 배 넘게 증가한 1252곳이다. 이 가운데 입점에 성공한 기업은 644개사다.

KOTRA는 하늘길이 막히면서 발생하는 판로 공백을 최소화하기 위해 지난 3월 ‘긴급 지사화’ 서비스도 도입했다. 지사화는 국외 출장이 쉽지 않은 기업을 대신해 KOTRA 직원이 현지에서 해외지사 역할을 수행하는 서비스다. 이번 긴급 지사화 사업에는 495개 수출기업이 가입해 2억 달러 계약이 성사됐다.

지난 4월에는 KOTRA가 1만개 중소·중견기업의 해외지사가 된다는 목표 하에 내수기업 전용 지사화, 온라인 지사화로 사업을 세분화한 바 있다. 7월 시작된 온라인 지사화 서비스에는 3068개사가 몰리면서 6500만 달러 계약이 이뤄졌다. 이달 기준으로 지사화 서비스에 가입한 수출기업 수는 모두 8762곳이다.

새로운 수출길을 넓히기 위해 기존 무역·투자 진흥 서비스도 혁신하고 있다. 고객, 사업, 업무 등 세 분야로 나눠 KOTRA형 디지털 트랜스포메이션을 추진 중이다. 이를 위한 로드맵이 연내 수립될 예정이며, 내년부터는 디지털 전환에 본격 돌입할 방침이다.

권평오 KOTRA 사장은 “코로나19 이후 비대면 수출마케팅 서비스를 긴급 편성해 6개월 간 우리 기업을 지원해왔다”며 “앞으로는 시장별 수요·소비 패턴 변화에 맞춘 서비스를 강화해 ‘뉴노멀’을 우리 수출이 도약하는 기회로 만들겠다”고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr