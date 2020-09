호주 빅토리아주, 코로나19 하루 신규 확진자 14명…8월 이후 최저치

[아시아경제 권재희 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 2차확산으로 지난 8월부터 강력한 봉쇄정책을 시행중인 호주 빅토리아주의 하루 확진자수가 3개월래 최저치인 14명을 기록했다.

20일(현지시간) 호주 매체 채널9 뉴스에 따르면 지난 24시간 동안 신규 확진자 14명이 발생한 주도 멜버른을 제외한 빅토리아주의 다른 지역에서는 코로나19 감염자가 발생하지 않았다.

신규 확진자 중 감염원이 확인된 경우는 9명으로 나머지 5명에 대해서는 조사가 진행중이다.

빅토리아주는 지난 8월4일 686명의 신규 확진자를 기록하면서 정점을 찍은 후 야간 통행금지 등 고강도 봉쇄정책을 시행해왔다. 그 결과 지속해서 확진자수가 줄어들어 지난 9일부터는 50명대 이하를 유지하고 있다.

대니얼 앤드루스 빅토리아주 총리는 이날 기자회견에서 "빅토리아주 시민들이 이룬 자랑스러운 성과가 드러났다"며 "이러한 수준의 신규 확진자 수는 멜버른의 봉쇄를 완화할 수 있다는 낙관과 긍정을 낳는다"고 밝혔다.

호주 연방 보건부에 따르면 20일 오후 9시 기준 호주 코로나19 총 확진자수는 2만 6898명으로 확인됐다. 주별로는 빅토리아주가 2만 42명으로 가장많고, 뉴사우스웨일스주와 퀸즐랜드주가 각각 4200명, 1152명을 기록했다.

이날 호주의 하루 신규 확진자수는 총 19명으로 빅토리아주에서 14명, 뉴사우스웨일스주와 퀸즐랜드주에서 각 2명, 서호주주에서 1명이 발생했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr