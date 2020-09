DGB생명, 디지털 보험 전격 론칭…전용 온라인보험도 출시

DGB생명 홈페이지와 연동해 앱 설치 등의 번거로움 없이 고객 접근성·편의성 극대화

[아시아경제 오현길 기자]DGB생명은 고객이 온라인에서 직접 보험을 쉽고 편리하게 가입할 수 있는 디지털 보험을 론칭하고 전용 상품을 출시한다고 21일 밝혔다.

DGB생명의 디지털 보험은 별도의 앱 설치 등 번거로움 없이 홈페이지와 연동된 페이지에서 보험 가입을 완료할 수 있는 높은 접근성을 갖춘 것이 특징이다. 카카오페이 및 KCB신용정보와의 제휴를 통해 본인인증이나 정보입력 절차의 편의성도 극대화했다.

또한 고객 스스로 자신에게 맞는 최적의 보장 플랜을 선택할 수 있도록 기본 추천 플랜 외에 여러 가지 옵션을 바꿔 비교해볼 수 있는 ‘나만의 플랜’ 기능을 마련했다. 디지털 청약 과정에서 불완전판매를 방지하기 위해 가입 프로세스 내에 완전판매모니터링 절차를 포함시켜 상품 완전판매 여부를 엄밀하게 체크하고 고객만족도를 추구하도록 했다.

디지털 보험의 화면은 문구와 디자인이 다른 다중 UI를 적용해 고객의 성향에 맞춰 나타나도록 설계됐다. 향후 실제 이용자들의 유입 경로나 성별, 연령대에 따른 이용 실태를 트래킹하고 분석해 고객들의 행동 패턴을 반영한 최적화된 고객 경험 제공을 지속 추진해 나갈 예정이다.

DGB생명은 이번 디지털 보험 구축에 발맞춰 업계 최초 온라인으로 가입 가능한 간편심사형 정기보험인 ‘세상간편 정기보험’도 출시했다. 이 상품은 보험 가입 시 알릴 의무를 3가지로 대폭 축소해 보험 사각 지대에 놓인 유병자도 간편 심사를 통해 보장자산을 준비할 수 있다는 것이 가장 큰 특징이다. 설계사를 거치지 않고 고객이 직접 설계와 가입이 가능하고, 종신보험과 달리 필요한 만큼 보장 기간을 설정할 수 있어 보험료도 합리적이라는 장점이 있다.

상품의 특성을 반영한 ‘위시로그’ 서비스도 선보여다. 이 서비스는 피보험자가 사망하면 소중한 사람이 보험금을 수령한다는 생명보험업의 본질에 입각한 일종의 디지털 타임캡슐이다. 예기치 못한 사망으로 인한 피보험자 가족의 경제적 위기에 대비함은 물론, 소중한 사람들에게 전하고 싶은 메시지나 추억을 미리 남겨놓을 수 있도록 기획되었다. 편지, 사진, 영상 3가지 형식으로 미래의 가족, 지인, 친구들에게 메시지를 전할 수 있다.

DGB생명 관계자는 “이번 디지털 보험 오픈은 더 많은 고객에게 쉽고 간편한 서비스를 제공하기 위한 첫걸음이라고 할 수 있다”라며 “향후 지속적으로 시스템을 개선하고 디지털 전용 상품도 확대하여 고객에게 늘 새로운 가치와 경험을 제공하는 미래형 생명보험사가 되겠다”고 밝혔다.

