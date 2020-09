위메프, '브랜드데이' 진행…삼성전자·소니 등 최대 58% 할인

21~22일 이틀간…디지털가전·뷰티·패션·생필품 등 인기 브랜드 할인 판매

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 21일부터 22일까지 이틀 간 '브랜드데이'를 열고 인기 브랜드의 핵심 상품을 특가에 선보인다고 밝혔다.

브랜드데이 상품을 최소 5000원 이상 구매하는 모든 고객에게 최대 18% 상품 쿠폰을 제공하며, 브랜드사별 최대 40% 브랜드 쿠폰을 지급한다. 두 혜택을 모두 적용할 경우 최대 58%까지 할인 받을 수 있다.

이번 행사에서는 ▲삼성전자 청소기 ▲소니 플레이스테이션4 프로 ▲LG전자 트롬 원바디 세탁건조 워시타워 ▲아모레퍼시픽 마몽드 ▲동원F&B 동원샘물 ▲아망떼 차렵이불 등 디지털가전·뷰티·패션·생필품 카테고리의 인기 브랜드 상품을 특가에 구매할 수 있다.

행사 기간 총 6번 '타임세일'을 통해 시간대별 초특가 상품도 구매 가능하다. 브랜드데이 상품은 최소 구매 금액에 관계 없이 무료로 배송한다.

