비씨카드 "페이북으로 맛집 최대 60% 할인 받으세요"

망고플레이트와 제휴해 'EAT딜' 이벤트

EAT딜 참여 매장 방문 시 기본 15~50% 즉시할인

페이북서 #마이태그로 응모·결제 시 10% 추가 청구할인

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 자사 종합금융플랫폼 페이북을 통해 맛집을 방문하는 고객을 대상으로 최대 60% 할인 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

오는 11월 30일까지진행되는 이번 이벤트는 여기어때에서 제공하는 맛집 추천 플랫폼 '망고플레이트'와 함께 페이북 고객만을 위해 마련한 맛집 특화 'EAT딜'과 추가 혜택으로 구성됐다.

EAT딜은 매장이 자체적으로 기본 15~50% 즉시할인을 제공하는 혜택이며, EAT딜 대상 매장은 페이북 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

또 페이북에서 맞춤형 혜택 서비스인 '#마이태그'를 통해 EAT딜 추가 할인 혜택을 태그하고, EAT딜 참여 매장에서 비씨카드로 결제하는 고객을 대상으로 10% 청구할인 혜택을 추가 제공한다. 만일 지난 14일부터 이벤트 종료일 사이 페이북에 새로 가입한 고객이라면 10% 추가할인 혜택이 한번 더 주어진다.

모든 혜택은 중복으로 적용 받을 수 있다. 단 추가 할인 혜택은 EAT딜 참여 매장 별 기본 할인이 적용된 금액을 기준으로 적용된다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr