[속보] 한 달 만에…수도권 학생들 오늘부터 등교 재개

속보[아시아경제 김가연 기자] = 서울ㆍ경기ㆍ인천 지역 유ㆍ초ㆍ중ㆍ고 학생들의 등교가 약 한 달 만에 재개된다.

21일 교육부에 따르면 수도권 유ㆍ초ㆍ중ㆍ고의 전면 원격 수업이 지난주 종료되고 이날부터 등교와 원격 수업을 병행한다.

지난달 25일 등교 수업을 끝으로 전면 원격 수업에 들어간 지 27일 만에 수도권학교 교문이 일제히 열리는 것이다.

앞서 수도권을 중심으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재유행이 거세지자 교육부는 서울ㆍ경기ㆍ인천 지역 유ㆍ초ㆍ중ㆍ고(고3 제외)에 전면 원격 수업을 시행했다.

수도권 전면 원격 수업 기한은 애초 이달 11일에서 20일로 한 차례 연기됐으나 지난 13일 중앙재난안전대책본부(중대본)가 수도권 사회적 거리두기를 2.5단계에서 2단계로 완화하면서 더 미뤄지지 않았다.

사회적 거리두기 2단계에 따라 수도권 유ㆍ초ㆍ중의 등교 인원은 전체 학생의 3분의 1 이내, 고등학교는 3분의 2 이내로 제한된다.

