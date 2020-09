경찰청, "순경 필기시험 형평성 문제 사과…추가합격 기회 부여"

경찰학개론 9번 문제, 25개 교실에서 사전 공개

채점 정상 진행하되 불합격자에 1개 문제 점수 부여

추가합격자는 전형 별도로 진행

"불편드린 점 사과…시스템 개선하겠다"

[아시아경제 이관주 기자] 경찰 순경 채용 필기시험에서 사전에 문제가 유출됐다는 논란에 대해 경찰청이 사과하고 후속 조치를 내놨다.

경찰청은 20일 "사실 확인 결과, 일부 지방청 시험장에서 정오표 내용을 정해진 시간보다 일찍 공지하는 등 시험관리상 문제가 있었음을 확인했다"며 "시험에 형평성에 문제가 발생했고, 이로 인해 큰 불편을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

온라인 커뮤니티 등에는 전날 순경 필기시험 중 경찰학개론 9번 문제 질문이 잘못돼 이를 정정하는 과정에서 일부 시험장에 시험이 시작되기 전 칠판에 정오표가 공개돼 논란이 일었다. 경찰은 시험이 치러진 2684개 교실 중 25개 교실에서 이 같은 문제가 발생한 것으로 확인했다.

최종합격자 어떻게 결정되나

경찰청은 경찰학개론 9번 문제가 출제오류는 없었던 만큼 정답은 원래대로 '④번'으로 확정해 채점하고 기존 공지된 지방청별 선발 예정 인원에 따라 필기 합격자를 선발(A그룹)하기로 했다.

그리고 이와 별도로 모든 필기시험 불합격자에게 경찰학개론 한 문제에 해당하는 조정점수를 부여하기로 했다. 9번 문제의 형평성 문제로 아깝게 탈락할 수 있는 응시생을 구제하기 위한 조치다. 이들의 합산 점수가 A그룹의 커트라인 이상일 경우에는 추가 필기 합격자(B그룹)로 선발해 채용 절차를 진행한다.

최종합격자 결정은 A그룹과 B그룹을 분리해 진행한다. A그룹은 필기·체력·면접시험 점수의 총점을 합산해 최초 공지된 인원만큼 고득점자순으로 최종 선발한다. 기존 선발 방식과 동일하게 진행되는 것이다.

B그룹으로 분류된 응시생은 A그룹 합격자 총점 커트라인 이상이면 모두 최종 합격자로 추가 선발한다. 즉, 기존 정원 외에 추가 합격자를 선발하는 방식이다.

경찰청은 "정오표 배부 방식을 사전 개별배부로 전환하고, 시험감독관에 대한 감독과 교육을 강화하겠다"며 "전자기기 등 응시자들의 소지품 관리에도 빈틈이 없도록 하는 등 시험장 관리감독 시스템을 종합적으로 개선해 나가겠다"고 했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr