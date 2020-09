이틀 만에 재학생 9명 확진 … ‘패닉’에 빠진 동아대 부민캠퍼스

19일 학생 2명 확진 … 20일 7명 추가

혼합 수업에서 비대면으로 전면 전환

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동아대 부민캠퍼스 학생 6명이 20일 추가로 확진돼 이틀 만에 모두 9명으로 늘었다. 동아대는 재학생 확진자가 속출해 대면 수업을 전면 금지하는 등 거의 ‘패닉’ 상태에 빠졌다.

20일 부산시 보건당국에 따르면 이날 부산에서 동아대 부민캠퍼스 학생 6명을 포함해 하루 동안 8명의 확진자가 추가됐다.

동아대 부민캠퍼스 관련 확진자는 경남 1명을 포함해 누적 9명으로 늘었다.

부산시는 코로나19 확진자는 전날 대비 8명이 추가돼 누적 378명이라고 밝혔다.

신규 확진자 8명은 동아대 부민캠퍼스 관련 접촉자 6명, 다른 지역 확진자 접촉자 2명이다.

전날인 19일 발생한 부산366과 368번 환자는 동아대 부민캠퍼스 재학생이었다.

이 두 학생은 서로 모르는 사이로 두 학생 모두 지난 17일 증상이 나타나 검사를 받아 다음날 확진됐다. 이들의 감염 경로는 아직 밝혀지지 않았다.

이들 중 한 명은 기숙사에서 생활했고, 나머지 한 명은 자취생인 것으로 알려졌다.

동아대 부민캠퍼스발(發) 20일 추가 발생한 부산지역 6명과 경남 1명에 대해 현재 역학 조사가 진행 중이다.

방역당국은 대학 캠퍼스에 선별진료소를 설치해 접촉자 등을 대상으로 검사를 하고 있다.

동아대는 비대면 수업을 해오다, 지난 14일부터 대면수업과 비대면 수업을 혼합해 진행하고 있다. 대학 측은 재학생 감염자가 발생함에 따라 19일부터 전면 비대면 수업으로 전환했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr