국내 수출기업들 "4분기 수출, 3분기와 비슷할 것"

20일 한국무역협회 '수출산업경기전망조사' 결과

[아시아경제 장세희 기자]국내 수출 기업들의 4분기 수출 여건이 3분기와 비슷할 것이라는 전망이 나왔다.

한국무역협회 국제무역통상연구원이 20일 발표한 '수출산업경기전망조사'에 따르면 올해 4분기 수출 산업경기전망지수(EBSI)는 100.2를 나타냈다. 지수가 100 수준일 경우 향후 수출 여건이 전 분기 수준으로 기대된다는 뜻이다. 이번 조사는 국내 1010개 수출기업을 대상으로 실시됐다.

업종별로는 석유제품과 반도체가 하반기 들어 대중국 수출이 늘면서 회복세를 보이는 반면, 가전과 섬유 등 일반 소비재는 상대적으로 여건이 좋지 못할 것으로 예상됐다.

기업들은 가장 큰 수출 어려움으로 수출 대상국의 경기 부진을 꼽았다. 또 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19)로 급격히 하락했던 원자재 가격이 다시 오르면서 원재료 가격 상승에 대한 응답도 증가했다.

강성은 무역협회 연구원은 "코로나19 재확산으로 수출 경기에 대한 불확실성이 높아진 상태"라며 "미국의 화웨이 제재, 코로나19 재확산과 백신 개발 추이 등에 따라 경기 회복속도가 달라질 전망"이라고 말했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr