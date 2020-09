청년정책은 청년이 세운다 … ‘2020부산청년주간’ 열려

부산시, 22일~26일 다양한 온라인 콘퍼런스 ‘지금이야말로’ 진행

건강·노동·주거·공동체·차별·코로나19 등 다뤄 … 유튜브 생중계

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 청년 정책을 세울 이는 바로 청년! 올해 ‘부산청년주간’이 22일부터 닷새간 열린다.

부산시 22일부터 26일까지 코로나19로 드러난 청년의 삶과 변화를 들여다보고, 청년정책 수립의 새로운 도약을 논의하는 시간이 될 ‘2020 부산청년주간’을 개최한다.

이번 부산청년주간의 표어는 ‘지금이야말로’로 온라인 콘퍼런스를 중심으로 진행된다.

콘퍼런스는 총 8개 세션으로 지역 청년을 중심으로 중앙정부, 전국 청년단체, 기업과 민간단체 등이 참여해 경계를 허문 토론의 장으로 펼쳐진다.

패널만 60여명이 참여해 청년의 삶 전반에 대해 폭넓고 깊이 있게 논의하는 공론의 장이 될 것으로 보인다.

‘기획 세션1’은 25일 오후 7시 30분부터 9시까지, 격차와 차별이 만연한 시대에 ‘경계’를 넘어서는 방법을 모색한다.

‘지방과 수도권, 그 경계를 넘어’ ‘지잡대라는 거대한 불공정’ ‘성별 이분법 너머의 세상 상상하기’ 등이 주제다.

‘기획 세션2’는 26일 오후 4시 30분부터 6시까지, 청년에게 들이닥친 코로나19 사태를 위기가 아닌 기회로 활용하는 방안을 찾는다.

또 그동안 당연하다고 생각해온 것들에 대해 청년의 시선으로 질문을 던진다. 사회적 거리 두기와 자가 격리는 누구에게나 가능한 일인지, 온라인 수업이 일상화된 지금 학교의 의미는 무엇인지를 묻는다.

‘기획 세션3’은 26일 오후 7시 30분부터 9시까지, 청년기본계획을 마련한 지 2년 지난 현재 부산시의 정책에 대해 청년의 눈으로 평가하고, 앞으로의 정책 방향을 토론한다.

지난 11~15일 지역 청년(만18~34세) 432명을 대상으로 한 설문을 토대로 상황을 진단하고 정책에 대해 논의할 예정이다.

‘자율 세션’은 5가지 다양한 주제로 마련된다. ‘마음건강’ 세션은 22일 오후 7시 30분부터 9시까지, 청년이 그동안 말하지 못했던 얘기를 일기장 펼치듯 드러낸다. ‘지역공동체’ 세션은 23일 오후 7시 30분부터 9시까지 다큐멘터리 영화 ‘청년 졸업 에세이’를 상영하고 지역 청년과 공동체에 관해 이야기한다.

이 밖에 청년 노동환경을 조명하는 ‘노동’ 세션(24일 오후 7시 30분~9시), 청년과 지역의 협업을 논의하는 ‘사회공헌’ 세션(25일 오후 5시~6시 30분), 청년의 집 문제를 다루는 ‘주거’ 세션(26일 오후 1시 30분~3시) 등으로 이뤄진다.

부대행사로는 행정안전부가 주관하는 ‘청년실험실-우리가 만드는 지역, 우리가 만드는 미래’가 24일 오후 2시부터 6시까지 이어진다.

모든 행사는 청년주간 유튜브 채널과 인터넷방송 바다TV에서 실시간으로 볼 수 있다. 페이스북 ‘부산청년주간’ 페이지와 인스타그램 ‘2020부산청년주간’ 계정, 부산시 청년정책 플랫폼에서 더 많은 정보를 볼 수 있다.

변성완 부산시장 권한대행은 “올해는 지난 8월 청년기본법이 시행되고 9월 셋째 주 토요일을 청년의 날로 정한 뜻깊은 해”라며, “청년주간을 통해 다양한 생각을 나누고 공유하는 자리가 되길 바라며, 청년이 지역사회 주체로 중심적 역할을 할 수 있도록 힘을 더하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr