[골프토픽] US오픈 '컷 오프' 우즈 "더CJ컵 출격하나?"

[아시아경제 노우래 기자] ○…'부활한 골프황제' 타이거 우즈(미국)가 처음으로 올해 미국프로골프(PGA)투어 더CJ컵에 출전할 가능성이 제기됐다.

미국 골프채널은 19일(한국시간) "10월 개막하는 더CJ컵에 나갈 수도 있다"고 예상했다. 2017년 창설돼 국내에서 열리는 사상 최초의 PGA투어 정규 대회다. 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 때문에 10월15일부터 나흘 동안 미국 네바다주 라스베이거스로 장소를 옮겼다. 우즈가 이날 미국 뉴욕주 마마로넥에서 끝난 120번째 US오픈에서 '컷 오프'가 되자 향후 일정에 관심이 쏟아진 시점이다.

우선 저스틴 토머스(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드), 저스틴 로즈(잉글랜드)와 함께 22일 미국 미주리주 홀리스터에서 '미니 라이더컵'인 페인스밸리컵을 소화한다. 이후 10월22일 개막하는 조조챔피언십과 11월12일 열리는 마스터스에 출격한다. 골프채널은 "US오픈부터 조조챔피언십까지 4주 공백이 생긴다"면서 "조조챔피언십 전 주에 열리는 더CJ컵에 등판할 수도 있다"고 조심스럽게 점쳤다.

