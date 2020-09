[속보] 국내 코로나19 사망자 1명 더 늘어…누계 378명

속보[아시아경제 한승곤 기자] 국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사망자가 1명 늘었다.

18일 중앙방역대책본부에 따르면 지난달 31일 확진된 80대 남성이 울산대병원에서 입원 치료를 받던 중 전날 사망했다. 이날 0시 기준 사망자를 377명이었으나, 전날 사망자 1명이 집계에 추가되면서 국내 코로나19 사망자는 378명이 됐다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr