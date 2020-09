상품·서비스 흑자

[아시아경제 차민영 기자] 유럽이 지난 7월 경상수지 흑자 행보를 지속했다.

유럽중앙은행(ECB)의 18일(현지시간) 발표에 따르면 유로존의 7월 경상수지는 166억원유로 흑자로 집계됐다. 이는 지난 6월 207억유로 흑자보다 19.8% 줄어든 수준이다.

부문별로 보면 상품수지와 서비스수지는 각각 296억유로, 46억유로로 흑자를 기록했다. 반면 본원소득수지와 이전소득수지는 각 61억유로, 115억유로 적자를 나타냈다.

