[아시아경제 구은모 기자] 토요일인 19일은 전국이 대체로 맑겠으나 아침부터 오후 사이 중부지방과 경북에는 가끔 구름이 많겠다.

기상청은 북서쪽에서 남하하는 기압골 영향으로 아침부터 낮 사이 서울·경기도, 강원 영서, 충청 내륙과 경북 서부에 한때 비가 오는 곳이 있겠다고 18일 예보했다.

전북에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 다만 강수 지속시간은 길지 않겠고, 강수량도 많지 않겠다.

19일 아침부터 낮 사이 예상 강수량은 서울·경기도가 5∼20㎜, 강원 영서·충청 내륙·경북 서부가 5㎜ 내외다.

20일까지 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 기온은 22∼27도로 오늘(21∼27도)과 비슷하겠다. 아침 기온은 15도 이하로 낮아 선선하겠고, 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 19일 아침 최저기온은 11∼19도, 낮 최고기온은 23∼27도로 예보됐다.

