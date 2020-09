세종 4-2생활권 ‘세종테크밸리’ 분양

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시는 한국토지주택공사 세종특별본부와 함께 4-2생활권 세종테크밸리(도시첨단산업단지) 잔여 토지 6개 필지를 분양한다고 18일 밝혔다.

분양할 토지는 전체 분양 대상 47개 필지 중 잔여 산업용지 3개 필지와 복합용지(일부 근린생활시설 허용) 3개 필지로 구분된다.

분양가격은 3.3㎡기준 산업용지 190만원, 복합용지 250∼280만원 수준으로 책정됐다.

분양일정은 18일 분양공고 후 11월 2일~6일 입주신청서를 접수하는 것으로 진행된다. 희망기업은 기업현황, 사업추진계획 등 입주신청서를 작성해 제출하면 된다.

시는 ‘세종테크밸리 정책심의위원회’를 열어 심사·평가한 후 협의대상자를 선정해 공고할 계획이다.

협의대상자로 선정된 기업은 12월 중순 입주계약 및 토지매매계약을 체결해야 한다.

입주자 모집 및 토지분양에 관한 세부계획 및 일정은 세종테크밸리 홈페이지를 참조하거나 사업시행자인 한국토지주택공사 세종특별본부를 통해 안내받을 수 있다.

시 관계자는 “분양할 토지는 우수한 입지여건과 상대적으로 저렴한 분양가격으로 기업의 관심이 매우 높을 것으로 예상된다”며 “시는 세종테크밸리를 첨단업종 성장거점으로 육성하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

