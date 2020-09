NH농협카드 "추석선물, 온라인 가맹점에서 5~20% 할인"

[아시아경제 오현길 기자]NH농협카드는 추석을 맞아 비대면으로 마음을 전할 수 있도록 온라인가맹점 할인 및 추석 선물세트 프로모션을 실시한다고 18일 밝혔다.

이번 이벤트는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 인해 고객들의 비대면 소비가 늘어난 현상과 추석연휴 고향 방문이 어려운 점을 고려해 기획됐다.

온라인가맹점 할인 프로모션은 농협몰, G마켓, 옥션, 11번가, 인터파크, SSG닷컴, 롯데온, 쿠팡, 위메프, 티몬, 여기어때, 네이버페이, 카카오페이, GS숍, 현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑 등 온라인 가맹점 30곳에서 NH농협 개인카드(채움)를 이용해 결제할 시 가맹점에 따라 5~20% 할인 혜택을 제공한다.

농협몰에서는 추석 선물세트 및 농수축산물 등에서 최대 20% 할인 혜택을 제공한다. 11번가에서는 가치소비의 일환으로 ‘맛지도’ 이벤트를 진행하며 최대 1만원까지 5~20% 할인받을 수 있다. G마켓에서는 한가위 기념 마트·식품관 스마일배송 상품 대상 10% 할인 쿠폰과 추석 세일 5~7% 할인쿠폰을 발급하고, 인터파크에서는 쇼핑 6% 청구할인과 국내숙박 최대 2만원 쿠폰을 받을 수 있다.

쿠팡에서는 추석페어 톱 브랜드에 최대 20% 즉시할인을 제공하고, 위메프에서도 추석선물 기획전에서 5~10% 즉시할인 받을 수 있다. 티몬은 추석맞이 기획전에서 5~15% 즉시할인 된다. SSG닷컴에서는 23~25일 동안 전 상품 10% 즉시할인되고, 롯데온에서는 대표브랜드 최대 7% 즉시할인 받을 수 있다.

가맹점별 할인율 및 이벤트 기간은 상이하며, 자세한 정보는 NH농협카드 홈페이지, 웹페이지 또는 카드스마트 애플리케이션(앱)을 참고하면 된다.

이와 함께 추석 선물세트 결제 시 20~50% 할인 혜택을 제공하거나 결제금액별 상품권을 증정하는 오프라인 이벤트도 진행된다. 대상 가맹점은 이마트, 롯데마트, 홈플러스, 세이브존, 킴스클럽, 메가마트, 세븐일레븐, GS슈퍼, 롯데슈퍼, 롯데백화점, AK플라자, 현대아울렛, 스타필드 등이다. 자세한 행사 내용은 각 가맹점에서 확인할 수 있다.

NH농협카드 관계자는 “추석을 맞아 사랑하는 가족, 친지들에게 풍성하고 따뜻한 마음을 전할 수 있도록 다양한 할인 혜택과 이벤트를 마련했다”며 “코로나19로 인해 고향 방문이 어려워진 만큼 비대면으로나마 감사함을 전하는 데에 보탬이 되고자 온라인 혜택을 강화했다”고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr