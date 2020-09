나발니, 공항 카페 아닌 호텔 객실서 중독 가능성…'물병에 독극물 흔적'

공항 카페 아닌 호텔서 감염 가능성

[아시아경제 나주석 기자] 군사용 신경안정제 노비촉에 중독돼 독일에서 치료를 받고 있던 러시아 야권운동가 알렉세이 나발니의 중독 경로 관련해 새로운 정황이 나타났다. 당초 공황 카페에서 차를 마신 뒤 비행기에서 쓰러진 것으로 알려졌지만, 이보다 앞서 호텔 객실 물병을 통해 중독된 것으로 보인다는 주장이 나왔다.

17일(현지시간) 나발니측 지지자들는 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 나발니가 쓰러지기 전 머물렀던 시베리아 툼스크 호텔 객실에서 수거된 플라스틱 물병에서 노비촉 흔적을 찾았다고 밝혔다.

나발니는 지난달 20일 모스크바행 비행기에 탑승했다 의식을 잃고 쓰러졌다. 비행기가 회항해 시베리아 소재 병원에서 치료를 받다, 독일 시민단체 등의 지원을 받아 베를린으로 옮겨져 치료를 받았다. 독일 의료진은 의식을 잃은 나발니를 치료하는 과정에서 독극물 중독 사실을 확인했고, 연방군 연구시설 검사를 통해 나발니가 군사용 신경안정제인 노비촉에 중독됐다는 사실을 밝혔었다.

당초 나발니가 호텔을 나와 공황 카페에서 차를 마신 뒤 비행기에 탑승한 것으로 알려져, 독극물에 중독됐다면 차 등에 담겨 있었을 것이라는 관측이 나왔다. 그러나 나발니 측근들은 호텔에서 무슨 일이 있었을 수 있다는 가능성을 고려해, 객실에 있던 물건들을 수거했다.

독일 등에서는 러시아를 상대로 나발니가 어떻게 독극물에 중독된 것인지를 밝혀낼 것을 요구하고 있다. 반면 러시아는 나발니가 독극물에 중독됐다는 사실도 인정하지 않은 채 수사에 나서지 않았다.

나발니 측근들이 확보한 플라스틱 물병 등도 독일 검사소에서 확인한 것으로 전해졌다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이들 지지자들은 나발니가 독극물에 중독된 과정에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 러시아 정부가 관여했을 것으로 의심하고 있다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr