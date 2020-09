서울시민 3000명 집단지성으로 '포스트 코로나' Top10 정책 선정

19일 오후 2시, 100일간의 '서울시민회의' 마무리하는 온·오프라인 시민총회

9차례 숙의·공론 거쳐 도출한 정책대안 놓고 투표 … 최종안 서울시에 전달

[아시아경제 조인경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 촉발된 대전환의 시대를 예측하고 시민 집단지성으로 새로운 서울을 준비하기 위해 진행한 '2020 서울시민회의'가 가장 우선적으로 시행돼야 할 10가지 정책을 선정한다.

서울시는 19일 오후 2시 시청 다목적홀에서 온·오프라인으로 동시에 진행되는 시민총회를 연다고 17일 밝혔다.

지난 5월 시민위원을 선발하며 시작한 2020 서울시민회의는 단순히 시민의 의견을 수렴하는 차원을 넘어 시민이 제안과 숙의·공론을 주도해 시민 스스로 정책을 결정하는 새로운 시민 민주주의 모델이다. 시민위원 총 3000명이 6월부터 9차례에 걸친 숙의·공론 과정을 거쳐 방역, 경제, 돌봄, 환경, 인권 등 27개 분야의 117개 방대한 정책대안을 도출했고, 이 중 실현 가능성을 중심으로 30개 정책대안을 추려냈다.

서울시는 코로나19로 만남이 제한되는 여건 속에서도 현장토론 참석규모를 최소로 제한하고, 줌(Zoom)을 활용한 온라인 토론을 접목해 안전한 온·오프라인 시민토론을 진행했다고 설명했다. 또 모든 회의과정을 유튜브를 통해 생중계해 토론에 참여하지 않더라도 숙의·공론 과정을 시청하고, 댓글로 의견을 제시할 수 있도록 했다.

19일 시민총회에서는 30개 정책대안을 놓고 종합토론과 투표를 거쳐 최종 10개 정책을 선정한다. 총 340명이 온·오프라인으로 참여하는 토론은 코로나 백신 접종 우선순위, 재난긴급생활비 지급에 대해 정책 선호도를 알아보는 '정책선호 토론'과 돌봄, 환경 분야 등 시민의 일상과 밀접한 주제의 정책대안에 대해 토론하고 정책을 결정하는 '우선순위결정 토론' 2가지로 나뉘어서 진행된다.

종합토론에 이어 최종 현장 시민투표를 하며, 이 결과와 사전에 모든 시민위원을 대상으로 진행한 모바일 투표 결과를 합산해 최종 10개 정책이 서울시민회의의 이름으로 서울시에 전달된다.

서울시는 각 실·본부·국 간 협력을 통해 이들 정책 제안을 시정에 적극 반영하고, 정책 반영 과정을 시민위원들에게 지속적으로 공개한다는 계획이다.

서정협 서울시장 권한대행은 "서울시민회의는 민주적 시민이야말로 지속가능한 코로나 이후 시대를 이끌어할 가장 확실한 백신임을 증명한 회의"라며 "시민위원들의 선택을 시정에 충실히 반영해 새 희망의 시대로 가는 길목을 열겠다"고 약속했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr