[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 17일 오후 구청장실에서 다문화 한울 봉사단이 손수 제작한 마스크 분실방지 목걸이 전달식에 참석해 정지원 봉사단 회장 및 회원들과 함께 했다.

‘한울봉사단’은 지역내 내·외국인으로 구성된 다문화가구 봉사단체로 외국주민의 지역사회 참여를 돕고, 봉사활동을 통한 사회공헌활동을 펼치고 있다.

이 날, 한울봉사단 회원이 비대면 재택봉사로 제작한 마스크 분실방지 목걸이 2000개와 마스크로 구성된 마스크지킴이 키트는 장애인, 아동 등 지역내 건강취약계층에게 배부될 예정이다.

채 구청장은 “마스크 지킴이 키트 제작에 힘써주신 한울봉사단 회원분들게 진심으로 감사드린다”며 “구민들의 따스한 마음 모아, 코로나 위기 함께 이겨내겠다”고 말했다.

