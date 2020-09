"다친 강아지 수술비 도와주세요"…죽은 뒤에도 욕심난 후원금

유기견 보호소 운영자 "후원글 제때 못 내려…환불하겠다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 한 유기견 보호소에서 교통사고를 당한 개 치료비 후원을 요청한 뒤 개가 죽은 뒤에도 모금을 계속한 사실이 알려지면서 공분을 사고 있다.

지난 8일 경남과 울산·부산 권역에서 활동하는 한 유기견보호소 SNS 계정에는 다친 개 사진과 함께 '로드킬 당할 뻔한 이 아이 치료비 좀 도와주세요'란 후원 요청글이 올라왔다. 다친 유기견은 셔틀랜드 쉽독으로, 흉부와 엉덩이 쪽 골절로 당장 수술해야 한다는 내용이다.

A 씨는 이 개를 바로 부산지역 동물병원에 입원시켰지만 그날 저녁 무렵 죽었다. 하지만 A 씨는 개가 죽은 이후에도 후원금 요청 글을 내리지 않았다.

후원금은 네티즌들의 도움으로 3∼4일 만에 607만원이 입금됐다.

이후 개가 죽었다는 소식이 알려지면서 후원한 네티즌들은 A 씨가 다친 개 치료를 핑계로 돈을 챙기려 했다며 반발했다.

개가 죽은 것을 알고도 후원금을 요청하는 글을 인스타그램에 올린 것 아니냐는 의혹까지 나왔다.

A 씨는 결국 17일 오후까지 후원금 607만원 가운데 415만8천원을 환불했다.

A 씨는 "인스타그램에 후원 글을 올린 때는 개가 죽은 것을 알지 못했다. 다른 일로 바빠서, 후원 요청 글을 제때 내리지 못했을 뿐이다"라며 "나머지 금액도 환불할 예정이다"라고 말했다.

유기견보호소 측은 구조 당일에는 소통 미흡으로 개가 죽은 걸 바로 알리지 못했다고 해명했다. 그러나 이후 후원금으로 예상치 못했던 많은 돈이 모이자 부족한 운영비로 쓰고 싶은 욕심이 생겼다고 고백한 것으로 전해지고 있다.

