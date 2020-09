택배업계, 추석 성수기 인력 추가…"원활한 서비스 제고"

[아시아경제 유현석 기자] 국토교통부와 고용노동부는 지난 16일 택배업계와 간담회를 열고, 택배 종사자 안전과 보호 조치 현황, 추석 배송 준비 상황 등을 논의했다고 17일 밝혔다.

간담회에서는 CJ대한통운, 롯데글로벌로지스, 한진택배, 로젠택배, 경동택배, 쿠팡, 프레쉬솔루션 등이 참여했다. 원활한 택배 서비스와 종사자 보호를 위한 추가 인력 투입 계획 등을 설명했다.

정부에 따르면 택배업계는 이번 추석 성수기(9월14일∼10월16일) 기간 허브 터미널과 서브터미널에 분류인력과 차량 배송 지원 인력 등을 추가 투입할 예정이다. 일평균 약 1만여명의 인력이 현장에 배치될 예정이다.

지난달과 비교할 때 간선수송 차량은 일평균 2555대(20.4%), 택배기사는 일평균 5200명(8.9%)이 추가 투입되는 셈이다.

또 일평균 허브 터미널과 서브터미널의 분류인력은 각각 1604명(13.1%), 2067명(26.3%)이 늘어나고 차량 동승 인력도 1350명 충원된다.

택배업계는 종사자의 안전과 건강 보호를 위해 심야까지 배송이 이뤄지지 않도록 노력하고, 종사자가 원할 경우 물량 또는 구역을 조정할 방침이다. 또 건강검진 및 전문 의료 상담 지원 등 조처도 확대해 나가기로 했다고 정부는 전했다.

국토부는 오는 21일부터 다음 달 5일까지 국토부·노동부·택배사·통합물류협회 간 비상연락체계를 구축할 예정이다. 이를 통해 차량 및 인력 추가투입 등 현황을 매일 점검하고 각종 상황 발생 시 대응한다는 계획이다.

