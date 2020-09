구로다 일본은행 총재 "임기 만료 전 중도 사임 생각 없다"

[아시아경제 성기호 기자] 구로다 하루히코 일본은행 총재가 17일 임기 만료 전에 중도 사임할 생각이 없다고 밝혔다.

일본 언론에 따르면 구로다 총재는 이날 오후 이틀간의 금융정책 결정 회의를 마친 뒤 연 기자회견에서 아베 신조 총리의 퇴임과 관련 "(나는) 도중에 그만둘 생각이 없다"며 2023년 4월 8일까지인 임기를 채우겠다는 뜻을 나타냈다.

구로다 총재는 2차 아베 정권이 출범한 직후인 2013년 3월 20일 취임한 뒤 한 차례 연임하면서 아베 내각이 추진한 경제 정책인 '아베노믹스'를 대규모 금융완화로 뒷받침했다.

일본 내 아베노믹스 비판론자들은 이를 문제 삼아 아베 총리 퇴임을 계기로 구로다 총재도 물러나야 한다고 목소리를 높이고 있다.

그러나 아베 정권 계승을 표방하는 스가 요시히데(菅義偉) 신임 총리는 중앙은행을 앞세워 유동성 공급을 대대적으로 늘리면서 재정지출과 성장전략을 통해 경기를 부양하는 아베노믹스를 이어갈 방침이다.

