NSC상임위 개최 "한일관계 발전 지속 노력"

한반도 주변 정세 점검

청와대는 17일 서훈 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회를 열고 한일관계 발전을 위해 지속적으로 노력해 나가기로 했다고 밝혔다.

이날 회의에서 NSC 상임위원들은 최근 한반도 주변 정세 및 한미동맹 현안을 점검하고, 한국의 외교안보 상황을 안정적으로 관리해 나가기 위한 방안에 대해서도 논의했다.

한편 문재인 대통령은 앞서 16일 스가 총리 취임을 축하하는 서한을 보내고 대화를 통한 한일관계 해결 의지를 내비쳤다. 문 대통령은 서한에서 "언제든 마주 앉아 대화할 준비가 돼 있다"고 강조했다.

강민석 청와대 대변인은 이날 "문 대통령은 오늘 오후 스가 요시히데 신임 일본 총리 앞으로 축하 서한을 보내 취임을 축하하고 스가 총리 재임 기간에 한-일관계를 더욱 발전시키기 위해 함께 노력해나가자는 뜻을 전했다"며 "기본적 가치와 전략적 이익을 공유할 뿐 아니라 지리적 문화적으로 가장 가까운 친구인 일본 정부와 언제든지 마주 앉아 대화하고 소통할 준비가 돼 있으며 일본 측의 적극적 호응을 기대하고 있다고 말했다"고 전했다.

강 대변인은 "우리 정부는 스가 신임 총리 및 새 내각과도 적극적으로 협력해 과거사 문제 슬기롭게 극복하고 경제, 문화, 인적 교류 등 모든 분야에서 미래지향적이고 호혜적으로 실질 협력을 강화해 나가고자 한다"고 말했다.

