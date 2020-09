러시아 의료계, 자체 개발 백신 접종 압박에 반발

[아시아경제 성기호 기자] 러시아가 자체 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 '스푸트니크 V' 접종과 관련, 현지 의료계에서 논란이 일고 있다.

정부가 의사와 교사 등 고위험군을 대상으로 백신 우선 접종을 추진하는 가운데 접종을 거부하는 의료진에는 코로나19 치료 참가 의료진에 제공해온 보너스를 박탈하는 방안까지 검토하는 것으로 알려지자 의료계가 강하게 반발하고 나섰다.

16일(현지시간) 현지 언론에 따르면 현지 보건부 산하 한 연구소가 앞서 백신 접종을 거부하는 의사들에게는 코로나19 치료 참가 수당을 지불하지 말아야 한다고 제안한 것으로 알려졌다.

러시아 정부는 지난 4월부터 코로나19 치료에 참여하는 의료진에게 직급에 따라 매달 2만5000~8만 루블(약 40만~125만원)의 보너스를 지급하고 있다.

보너스 박탈 제안까지 한 사실이 알려지자 의료계가 발끈했다. 의료계 종사가 노조는 "백신 접종은 전적으로 자발적이어야 한다"고 주장하면서 "보너스 지급을 중단할 경우 파업과 대규모 접종 거부 운동을 전개할 것"이라고 경고했다.

파문이 커지자 미하일 무라슈코 보건부 장관은 "의사, 교사 등 고위험군을 포함한 모든 주민의 백신 접종은 자발적으로 이루어질 것이며 강제 접종은 논의조차 되지 않았다"고 밝히며 진화에 나섰다.

