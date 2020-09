공공기관에 딱 맞는 인재를 배출해 드립니다

부경대, 17일 한국환경공단 부울경지역본부와 우수인재 양성 협력 MOU

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대 신산학융합본부(본부장 서용철)와 한국환경공단 부산울산경남지역본부(본부장 임규영)가 17일 협력 네트워크 구축과 우수인재 양성을 위한 협약을 체결했다.

서용철 부경대 신산학융합본부장과 임규영 한국환경공단 부산울산경남지역본부장은 이날 오전 부경대 대학본부 2층 회의실에서 협약을 맺고 지역사회 발전을 위해 협력하기로 했다.

부경대 신산학융합본부는 공공기관 인재육성에 적합한 커리큘럼을 개설해 운영하고, 실습 기자재를 공동 활용하는 등 공단과 협업을 위한 업무 전반을 지원한다.

한국환경공단 부산울산경남지역본부는 부경대에 지역인재 인턴십 프로그램 참여 지원을 비롯해 맞춤형 인재양성을 위한 채용설명회와 특강, 실험실 화학안전 관련 업무 등을 지원할 계획이다.

부경대 서용철 신산학융합본부장은 “이번 협약 추진을 위해 필요하면 각 기관 전문인력으로 실무협의회를 구성하는 등 대학과 공단의 적극적인 협력으로 우수한 지역인재를 양성함으로써 지역사회 발전을 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

