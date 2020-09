[아시아경제 조현의 기자] 방역당국은 당분간 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 종식은 기대하기 어렵다고 밝혔다.

정은경 중앙방역대책본부장은 17일 정례 브리핑에서 "오늘 오전 세계 코로나19 누적 확진자가 3000만명을 넘어서는 등 유행이 장기화하면서도 증가세가 전혀 꺾이지 않고 있다"며 이같이 밝혔다.

방역당국은 국내의 경우 가장 큰 위험 요인은 추석 연휴라고 꼽았다. 이어 가을·겨울철 인플루엔자(독감) 등 호흡기 감염병 증가와 기온 하락에 따른 환경 변화도 경계해야 한다고 말했다.

정 본부장은 "코로나19와 함께 안전하게 살아가는 일상과 건강 습관을 정착시키고 생활화하는 것이 매우 중요하다"며 "백신이나 치료제가 없는 상황에서 마스크가 '셀프 백신'이고 안전벨트라는 말씀을 드린다"고 당부했다.

