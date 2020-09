부산銀, 학교폭력 예방 스마트폰 영상제에 5천만원 후원

[아시아경제 김민영 기자] BNK부산은행은 17일 본점에서 초록우산어린이재단 부산지역본부와 후원금 전달식을 갖고 학교폭력 예방을 위해 5000만원을 후원했다고 밝혔다.

이날 전달된 후원금은 제3회 학교폭력예방 스마트폰 영상제 사업에 지원된다.

초록우산어린이재단, 부산일보, 부산시교육청, 부산지방경찰청 공동 주최로 올해 3회째를 맞는 영상제는 긍정적인 언어문화 조성을 통한 학교폭력예방 감수성 증진을 목적으로 기획됐다.

‘어서와, 칭찬샤워는 처음이지?’라는 주제로 실시한 영상제에는 총 1964명의 참여로 225편의 영상이 접수됐다. 이날 심사결과 발표 후 오는 10월7일 시상식이 열린다.

