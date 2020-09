하고, 자켓 등 가을 아우터 최대 61% ↓

[아시아경제 조유진 기자] 하고엘앤에프(대표 홍정우)가 운영중인 펀딩·큐레이션 플랫폼 하고가 인기 디자이너 브랜드 자켓 외 가을 아우터를 오는 23일까지 최대 61% 할인 판매한다.

본격적인 가을 시즌과 추석 명절을 앞두고 마련된 이번 기획전은 오버사이즈 자켓, 레더 자켓, 체크 자켓, 트위드 자켓 등 모든 종류의 자켓을 총 망라했다. 가디건, 트렌치코트와 같은 가을 대표 상품도 실속있는 가격에 선보인다. 대표 디자이너 브랜드로 레이스, 리네추럴, 모스, 위메농, 엔오르, 써틴먼스, 유라고, 블리다 등이 있다.

인기 제품 별로 올 가을·겨울 신상 ‘레이스 스티치 투버튼 싱글 자켓’은 단독으로 10% 할인 판매해 16만9200원에 만나볼 수 있다. 카라를 없애고 브이넥으로 독특한 멋을 살린 ‘유라고 모먼트 브이넥 자켓’은 5% 할인가 11만8750원에 판매한다.

양가죽을 사용해 부드러우면서도 가벼운 무게감을 자랑하는 ‘스페로네 오버핏 벨트 라이더 자켓’은 40% 할인가 19만9000원에, 유명 연예인들이 착용한 것으로 잘 알려진 ‘대중소 텍사스 라이더 자켓’은 54% 할인가 69만원에 구입이 가능하다. 가디건류로 ‘얀13 크롭 브이 니트 가디건’을 61% 할인해 2만1900원에 판매한다.

또한, 마조네, 무디디, 룩캐스트 가을·겨울 자켓을 펀딩 시스템을 통해 최대 40% 할인된 가격에 선보인다. 우선 17일 ‘마조네 싱글 히든 울 자켓’을 40% 할인해 15만4300원에 판매한다. 22일은 ‘무디디 커스텀 버튼 자켓’과 ‘룩캐스트 싱글 핸드메이드 자켓’을 각각 30%씩 할인가에 펀딩으로 만나볼 수 있다.

아울러 18일부터 20일까지 72시간 동안 6개 브랜드를 대상으로 최대 50% 할인가에 ‘패션잡화 72시간 단독세일’을 진행한다. 프라테시, 알라인, 이슈넘버, 파르아비옹, 엘런아크, 리이의 인기 제품을 할인된 가격에 선보인다.

하고엘앤에프 관계자는 “패션 전문 MD들이 올 가을 트렌드를 반영해 인기 디자이너 브랜드만을 엄선, 파격적인 할인가에 자켓을 필두로한 아우터를 선보이게 됐다”며 “디자이너 브랜드를 찾는 소비자가 많아지고 비교적 긴 가을이 예상되는 만큼 본 기획전에 대한 소비자들의 반응이 폭발적일 것”이라고 말했다.

한편, 펀딩은 소비자들에게 제품의 디자인을 비롯해 소재 등을 미리 공개한 뒤 일정 기간 선 주문을 받아 내 목표 금액이나 수량을 달성하면 제작에 들어가는 시스템을 말한다. 소비자들은 우수한 품질의 상품을 정상가보다 할인된 가격에 구매가 가능하다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr