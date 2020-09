[아시아경제 장세희 기자]국회 국방위원회는 16일 서욱 국방부 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 채택했다.

민홍철 국회 국방위원장은 “서 후보자는 전작권 전환 및 핵심 정책에 대한 자질과 능력을 갖춘 것으로 판단된다”며 “국방장관 후보자 서욱에 대한 인사청문 경과 보고서를 채택한다”고 밝혔다.

서 후보자는 인사청문회 마무리 발언에서 "강한 안보, 자랑스러운 군, 함께 하는 국방을 반드시 구현하겠다"고 말했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr