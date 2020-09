중국, 브루셀라병 3천여명 무더기 감염…백신공장 유출

브루셀라병, 동물에서 인간으로 감염

발열·두통 등 증세…생식계통에도 영향

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 중국 서북부 간쑤성에서 브루셀라병 백신 생산공장의 부주의로 3천여명이 브루셀라병에 걸렸다.

16일 중국 신경보에 따르면 란저우 당국이 지난해 12월 중국농업과학원 산하 란저우 수의연구소에서 브루셀라병 집단감염이 발생한 이후 이달 14일까지 란저우 주민 2만1천847명을 검사한 결과 3천245명이 브루셀라병에 감염됐다.

브루셀라병은 동물에서 인간으로 감염되는 인수 공통 전염병이다. 보통 소와 양 등 가축을 통해 사람에 전염될 수 있다. 사람이 브루셀라병에 걸리면 발열·두통 등의 증세가 나타나고 생식계통에도 영향을 미칠 수 있다고 알려져 있다.

당국 조사에 따르면 이번 감염은 중무 란저우생물제약공장이 지난해 7~8월 동물용 브루셀라병 백신 생산 과정에서 사용 기한이 지난 소독약을 사용하면서 발생한 것으로 전해졌다.

소독약 문제로 생산·발효시설에서 나온 폐기물이 제대로 살균되지 않아 브루셀라균이 포함된 폐기물이 에어로졸 형태로 외부로 퍼진 것으로 조사됐다.

당국은 당시 이 지역에서 동남풍이 주로 불어 그 방향에 있는 란저우 수의연구소의 연구원과 지역 주민 등이 흡입이나 점막 접촉 등의 방식으로 감염된 것으로 보고 있다.

당국은 "이는 우발적 사건으로 짧은 시간 노출됐다"며 "책임기관을 입건 조사했고, 관련 기관의 책임을 추궁했다"고 전했다.

당국은 지난 1월 해당 공장의 브루셀라병 백신 생산허가 등을 취소하고 이 공장에서 생산한 동물용 백신 7종의 비준도 취소했다.

공장은 지난해 12월 7일 작업장 가동을 중단했다. 지난 2월에는 사과문을 발표하고 보상 작업도 진행하겠다고 밝혔다.

중국 내에서 환자 치료와 보상에 대해 우려하는 여론이 형성되면서 이 사건이 웨이보(중국판 트위터) 실시간 검색어 1위에 오르기도 했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr