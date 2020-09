교육부, 제65회 대한민국학술원상 수상자 발표

[아시아경제 이현주 기자] 도수희 충남대학교 명예교수와 노명호 서울대학교 명예교수가 대한민국학술원상 인문학 부문 수상자로 선정됐다.

교육부는 제65회 대한민국학술원상 수상자 총 8명을 16일 발표했다.

대한민국학술원상은 대한민국학술원이 국내 학술연구 진흥을 위해 세계적 수준의 우수하고 독창적인 연구업적을 이룬 학자에게 매년 수여되는 상이다. 1955년부터 현재까지 총 265명의 수상자를 배출했다.

사회과학부문 수상자는 김문조 고려대 명예교수와 김광수 성균관대 교수, 자역과학기초부문은 이영조 서울대 교수와 백성희 서울대 교수, 자연과학응용부문은 권동일 서울대 교수와 채종일 서울대 명예교수다.

이날 수상자들에겐 상장과 메달, 상금 1억원이 수여된다.

