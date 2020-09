[아시아경제 김민영 기자] KB저축은행이 연 2% 정기예금 특별판매(특판) 상품을 내놨다.

비대면 전용상품인 KB e-플러스 12개월 정기예금은 총 500억원 한도로 17일부터 판매된다. 모바일 또는 인터넷으로 가입하면 별도의 조건없이 기본금리 1.7%에 특별금리 0.3%를 추가한 2.0%를 제공한다. KB 이플러스 정기예금은 최소 100만원 이상부터 가능하며 이 저축은행의 모바일뱅킹 ‘키위뱅크’에서에서 가입할 수 있다.

신홍섭 KB저축은행 대표는 16일 “이번 특판은 키위뱅크를 이용해주시는 고객들의 신뢰와 사랑에 감사하는 마음을 담아 어려운 시기에 조금이나마 보탬이 되고자 기획됐다”며 “앞으로도 키위뱅크를 통해 고객과 함께 동반성장하며 세상을 바꾸는 금융을 실천하겠다”고 밝혔다.

