ICT 챌린지 2020 공모전 개최…내일부터 접수·12월 초 결선

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 ICT 분야 인재양성 사업에 참여하는 대학원생들을 대상으로 기업가 정신을 함양하고 창의적인 연구개발 능력을 증진시키기 위해 'ICT for Untact World! - ICT 챌린지 2020' 공모전을 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 전국 35개 대학의 대학ICT연구센터, 인공지능대학원, 융합보안대학원 등 ICT 석?박사급 인재양성 사업에 참여하고 있는 대학원생이면 누구나 참여할 수 있다.

공모전에 참가하는 학생들은 '비대면 시대를 위한 정보통신기술(ICT for Untact world!)'이라는 주제에 따라 코로나 이후 시대에 비대면 기술이 활용될 분야를 찾고, 첨단 ICT를 다양한 분야의 비대면 문화에 접목, 응용하는 창의적 아이디어를 구현하게 된다.

오는 17일 접수를 시작으로 9~11월 팀빌딩 및 팀활동, 11월 말 온라인 예선을 거쳐 결선진출팀을 결정할 예정이다. 12월 8일에 열릴 결선에서는 예선을 통과한 팀들이 프레젠테이션 및 시제품을 발표하고 이를 외부 전문가들과 동료들이 평가하게 된다. 과기정통부 장관상(3팀) 등 총 10개 팀이 수상명단에 오른다. 총 상금은 2800만원 상당이다.

오상진 과기정통부 정보통신산업정책관은 “이번 행사가 단순한 경진대회가 아니라 코로나 이후에 선도적으로 준비, 대응할 수 있는 계기가 되기를 바라며, 학생들이 학교에서 매진하고 있는 학업과 연구들이 학교 밖 사회에서 도움이 되고 국가의 혁신성장에도 이바지할 수 있도록 지원을 다하겠다”라고 강조했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr