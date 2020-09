안동시, 추석 햅쌀용 '해담 쌀' 본격 수확 … "수확량 예년보다 감소"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동시는 지난 4월말 심은 극조생종 벼 품종인 '해담 쌀'을 풍산·풍천·남후 일원에서 본격적으로 수확하고 있다고 16일 밝혔다.

햅쌀의 조기 출하를 위해 여느해에 비해 다소 빠른 지난 4월말부터 5월초에 못자리에서 논으로 이앙한 뒤 맞는 수확이어서 농민들의 기쁨은 더욱 크다는 게 안동시의 전언이다. 농민들은 올해 특히 이앙 후 저온에 따른 초기 활착 지연에다 7~8월 출수 및 등숙(登熟·여묾) 시기 잦은 강우로 인해 병해충 방제에 큰 어려움을 겪었다.

올해 수확한 '해담벼'와 관련, 한국라이스텍과 안동농협양곡은 산물 벼로 수매해 건조, 가공 후 소비자들에게 추석 햅쌀용으로 출하할 계획이다. 해담벼는 농촌진흥청에서 선정한 최고 품질쌀 18품종 중 하나로, 쌀알이 맑고 밥맛이 좋아 소비자들에게 인기가 높은 품종이다.

안동시 관계자는 "올해 수확량이 전년보다 약간 감소할 것으로 보인다"면서 "가격은 전년 대비 약간 상승해 농가 소득증대에 기여할 것으로 기대된다"고 전했다.

