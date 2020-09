신용보증기금, 2020년도 온라인 채용박람회 개최

신보 추천 우수 중소기업 150개사 참가

온라인 채용포털사이트 연계를 통해 일자리 창출 지원

[아시아경제 박선미 기자] 신용보증기금은 우수 중소기업의 채용을 통한 일자리 창출을 지원하기 위해 ‘2020년도 온라인 채용박람회’를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 박람회는 코로나19로 침체된 고용 상황을 개선하고 정부의 일자리 창출 정책에 부응하기 위해 마련됐다. 채용 포털사이트 ‘잡코리아’에 전용 채용관을 개설해 내년 2월 28일까지 진행된다.

신보가 선정한 ‘좋은일자리기업’, ‘신보스타기업’, ‘수출스타기업’ 등 우수 중소기업 150개사가 참가한다. 참가기업은 ▲무료 채용공고 게재, ▲맞춤형 인재검색 서비스, ▲공동채용광고 등 다양한 혜택을 제공받는다.

신보는 우수 중소기업에 취업을 희망하는 구직자를 위해 2015년부터 매년 온라인 채용박람회를 개최하고 있으며, 현재까지 356개 기업에 1134명의 일자리 연결을 지원해왔다.

취업을 희망하는 구직자는 채용포털사이트 잡코리아의 ‘신용보증기금 추천기업 채용관’에서 직접 입사지원이 가능하다. 신보 관계자는 “이번 온라인 채용박람회는 우수 중소기업들에 대한 정보가 부족한 구직자들에게 좋은 일자리 정보를 제공해 중소기업 일자리에 대한 인식개선에도 기여하고 있다”고 말했다.

